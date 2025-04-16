17 مايو.. نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في قبرص

تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة ليماسول في قبرص، وذلك مساء غدا الخميس 17 مايو.

وتلتقي نجوى جمهورها في القاعة الكبرى داخل المنتجع برفقة فرقتها الموسيقية، في ليلة موسيقية منتظرة، تجمع بين المواويل الشرقية الأصيلة، وأغاني الدبكة اللبنانية التي تشعل المسرح، بالإضافة إلى الأغاني الرومانسية والعاطفية التي تلامس مشاعر الجمهور، من باقة أرشيفها الغنائي الكبير ومن بين أغنياتها الجديدة ومن أجمل أغنياتها التي أحبها الجمهور على مدار مسيرتها الفنية.

تذاكر حفل نجوى في قبرص

وقد تم فتح باب حجز التذاكر لحضور الحفل عبر الموقع الرسمي للمنتجع المقام به الحفل، والمنصات المعتمدة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبي نجوى كرم من مختلف الجنسيات.

حفلات نجوى كرم المقبلة

ويأتي هذا الحفل بعد سلسلة من النجاحات الفنية التي تحققها نجوى كرم على المسارح العربية والعالمية، حيث كانت قد أعلنت مؤخرًا حفل جديد قادم ستحييه في إسطنبول بتركيا، يوم 26 من يوليو المقبل، على مسرح "HALIC KONGRE MERKEZI"، بمشاركة الفنان اللبناني آدم، في ليلة لبنانية بامتياز.



آخر أغاني نجوى كرم

وطرحت نجوى كرم مؤخرا أغنية "يلعن البعد"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، والفيديو من إخراج كرم نقولا كرم.

نجوى تحتفل بأحد الشعانين

واحتفلت نجوى مؤخرا بأحد الشعانين وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "X": شمعة منضوّيها تنوّر طريقنا للوصول الى الحياة الأبدية، قال السيّد المسيح دعوا الأطفال يأتون إليّ فـ لِمِثل هؤلاء ملكوت الله، شعنينة مباركة".

آخر أعمال نجوى كرم

وطرحت نجوى كرم مؤخرا ألبوم «كاريزما»، والذي طرحت فيه نحو 7 أغان، حرصت خلالها على التنوع لمواكبة جيل الشباب، وجاءت الأغاني على النحو التالي «زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريزما».

زواج نجوى كرم

أعلنت نجوى كرم، في يونيو الماضي عن زواجها، وذلك على مسرح حفلها في رومانيا، ولكنها لم تكشف عن هوية عريسها، وقالت نجوى كرم: «رح خبركن خبرية عن هالفستان هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض، وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات».

واحتفلت بعدها بحفل صغير ضم الأصدقاء والمقربين بزواجها على رجل الأعمال عمر الدهماني.