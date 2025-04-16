وزير الزراعة : 10 ملايين طن الإنتاجية المتوقعة من القمح هذا العام

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اجتماعا مع قيادات الجمعيات العامة والإتحادات التعاونية الزراعية لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى إلى الدولة من أجل سد الفجوة الإستيرادية لرغيف العيش المدعوم.

تحقيق الأمن الغذائي

وفي بداية الأجتماع أشاد وزير الزراعة بالجهود التى يبذلها جهاز مستقبل مصر

من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وكذلك جهوده في مجال التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية مشيرا الى جولته الاخيرة في منطقة شرق العوينات مع "د بهاء الغنام" حيث تفقدا مشروع استصلاح وزراعة 200 الف فدان من إجمالي مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد

وقال ان المشروع مفخرة بكل المقاييس حيث يستخدم الجهاز أحدث تكنولوجيا في مجال الزراعة وأن المقاولين والشركات العاملة في المشروع يعملون بحب هدفهم مصلحة الوطن.

وأوضح وزير الزراعة أن جهاز مستقبل مصر يستهدف زراعة محاصيل تحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه، بحسب طبيعة الأرض، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك التصدير والتصنيع الزراعي.

وقال فاروق ان “جهاز مستقبل مصر هو شريك إستراتيجي لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية لافتًا الى ان السياسة الزراعية في مصر دائمًا تُبنى بالتعاون بين الوزارة والجهاز” حيث تتوفر الخبرات لدى الوزارة والامكانيات لدى الجهاز .

10 ملايين طن إنتاجية متوقعة

وأضاف وزير الزراعة ان الإنتاجية المتوقعة هذا العام من القمح المحلى حوالى 10 ملايين طن، وتسعى الحكومة إلى استلام حوالى 5 ملايين طن كمرحلة أولى تزداد إلى 6 ملايين بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر حيث يوجد لدينا الإمكانية لاستيعاب هذه الكمية مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد المحصول بالإضافة إلى سداد ثمن القمح بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.

وأكد وزير الزراعة كذلك على أهمية التعاونيات في تحقيق التنمية الزراعية

متطلعا إلى زيادة دورها فى جمع الاقماح من المزارعين مؤكدا أن أمامهم فرصة كبيرة لتعميق دورهم والمساهمة مع الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعم

من جانبه قال دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز ووزارة الزراعة وجهان لعملة واحدة ويعملان لصالح الوطن موجها الشكر لوزير الزراعة على تعاونه المثمر مع الجهاز، لافتًا إلى أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال منظومة عمل جماعى،

ومشيرا إلى اننا نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعم من القمح المحلى وقال ان الرغيف المدعم يحتاج حوالى 8 ملايين طن وان الفلاح المصري ينتج أكثر من هذه الكمية لذلك يجب تشجعيه على التوريد الى الدولة وهنا ياتى دور الجمعيات الزراعية باعتبارها الاقرب الى المزارعين مؤكدا لانه لا توجد أي عقبة في التمويل.

وأكد "الغنام"، أن التحديات التى تواجه الوطن تتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية مشيرا إلى ان النجاح في جمع القمح من الفلاحين له فوائد كثيرة منها الحد من استنزاف العملة وتوفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الإقتصاد الزراعي من دعائم الإقتصاد المصري

وأوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الاقتصاد الزراعي هو أحد أهم دعائم الإقتصاد المصري وأنه مدخلنا الأساسي للتجارة العالمية ،

وفي نهاية كلمته شدد "الغنام" على أهمية دور التعاونيات في المرحلة القادمة ومؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لها حتى تقوم بدورها أملا نجاحها في جمع القمح من المزارعين وتحقيق المستهدف وتقليل الفجوة الاستيرادية من القمح.

إنشاء البورصة السلعية

وحول إنشاء البورصة السلعية أكدا وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أنه لن يتم تداول أي سلعة تخص المواد الغذائية الا من خلال البورصة وأنه يمكن للتعاونيات أن يكون لها دورا في ذلك وسوف تصبح البورصة كيان قادر على تداول السلع مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، ما يعزز العائد للمزارع والمستثمر الزراعي وكذلك رفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بأسعار عادلة، وتقليص الحلقات الوسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي”

ومن جانبهم وجه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية الشكر الى وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدين على بذل قصارى جهدهم لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة وتحقيق الكمية المستهدفة من أجل رغيف العيش المدعم.

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