«شكرا لأنك تحلم معنا».. من شاشة إلى أخرى بين مصر والإمارات والسعودية

تبدأ من اليوم عروض الفيلم الفلسطيني “شكرا لأنك تحلم معنا” في سينما زاوية ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية والتي تقام في الفترة من ١٦ إلي ٢٢ أبريل الجاري.

بينما بدأت عروضه منذ ايام بسينما حي بجدة بالمملكة العربية السعودية والتي ستستمر حتي نهاية شهر ابريل.

موعد عرض الإمارات

بينما يبدأ من يوم الجمعة الموافق ١٨ ابريل عرضه بسينما عقيل بالإمارات حتي الأول من مايو القادم

هو أخر فيلم فلسطيني تم تصويره داخل الضفة الغربية وهو من تأليف وإخراج ليلى عباس، من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، و مدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان.