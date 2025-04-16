القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية يحتفل باليوم العالمي للفن.. صور

احتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مساء أمس الثلاثاء، باليوم العالمي للفن، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للفن، وبرعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح.

فيلم وثائقي عن فنان الشعب.. سيد درويش

أقيم الحفل بالقاعة الرئيسية لمتحف المركز، وتضمن البرنامج فتح أبواب متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية للجمهور بشكل استثنائي، ابتداءً من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، لإتاحة الفرصة أمام الزوار للاطلاع على مقتنيات المتحف التي توثق تاريخ الفنون المسرحية والموسيقية والشعبية في مصر، بالإضافة إلى بث فيلم وثائقي- عبر وسائل التواصل الاجتماعي- عن فنان الشعب الراحل سيد درويش، من إنتاج المركز و إعداد د. محمد أمين عبد الصمد وإخراج الراحلةمها عرام، حيث استعرض الفيلم المسيرة الفنية لسيد درويش، وإرثه الموسيقي الخالد.

كما تضمن برنامج الاحتفال فقرة موسيقية راقية بعنوان "تريو موسيقى الحجرة"، قدمها كل من: العازف كريم عافية، على آلة الفلوت، ومصطفى سعيد، على آلة الكلارينت، وعمرو صبحي، على آلة التشيللو، ومجموعة مختارة من روائع الموسيقى الكلاسيكية والعالمية، في عرض يُجسد جماليات التناغم بين الآلات ومهارة العازفين، وتنوع ثقافتهم الموسيقية، والتي امتدت لمدة ٣٠ دقيقة ؛ بإشراف الفنانة رانيا عمر.

حضر الاحتفال عدد كبير من أبناء وأسر فناني مصر الذين أهدوا المركز مقتنيات ذويهم من رواد الفن المصري وكان في استقبالهم المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، وكان من أبرز الحضور من أبناء الفنانين ماضي توفيق الدقن، خالد إبراهيم سعفان، إيمان محمد شوقي، حنان حسن الديب، منال فاروق يوسف، سارة المنتصر بالله، إيمان عبد الحفيظ التطاوي، وسمر محمد متولي، ووالدتها السيدة وفاء أرملة الفنان الراحل محمد متولي، وعدد من فناني مصر والجمهور .