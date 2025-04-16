محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارعي الإمام مالك والنجدي بنطاق حي أول الزقازيق، والجاري تنفيذها على مساحة 12900 متر مسطح وبتكلفة 4 مليون و582 ألف جنيه، والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

نسبة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بلغت 90%

تعرف محافظ الشرقية من أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق عن طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارعي الإمام مالك والنجدي بلغت 90%، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025 م ولإعادة الوجة الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

وأضاف رئيس حي أول، أنه جاري الانتهاء من تركيب إنترلوك سمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقة سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج، ثم طبقة رمل بسمك 5 سم، وإنشاء غرف تصريف لمياه الأمطار، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

محافظ الشرقية يلتقي بالمواطنين

التقى محافظ الشرقية بعدد من أهالي المنطقه والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم لمتابعه الأعمال الجارية وحرصه على إنهائها في أسرع وقت وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد المحافظ على رئيس حي أول باستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول.