الصحة تعلن نجاح أول عملية دقيقة لعلاج الشبكية بمستشفى «رمد قلاوون»

نجح الفريق الطبي بمستشفى رمد قلاوون في إجراء أول عملية دقيقة من نوعها لعلاج نزيف وتليّفات بالشبكية، ضمن نطاق مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة مستمرة من الدكتور حموده الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة.

إنجاز جديد بمستشفيات وزارة الصحة

وقد أُجريت العملية بقيادة الدكتور محمد وجدي العوادلي، استشاري الشبكية ومدير المستشفى، وبمشاركة الدكتور أحمد فايز، استشاري التخدير، والممرضة أميرة محمد. وتُعد هذه العملية إنجازًا جديدًا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات وزارة الصحة في تقديم خدمات طبية دقيقة وذات مهارة عالية.

وأكد الدكتور حموده الجزار أن وزارة الصحة تمتلك من الكفاءات الطبية والإمكانات الفنية ما يؤهلها لمنافسة أكبر المؤسسات الطبية، مشيدًا بالجهود المبذولة في مستشفى رمد قلاوون، والذي يُعد من الصروح المتميزة في تخصصي طب وجراحة العيون وطب وجراحة الفم والأسنان.

تخصصات مستشفى رمد قلاوون

ويضم المستشفى مجموعة من العيادات التخصصية (شبكية - حول - أطفال - مياه زرقاء - نضارات)، بالإضافة إلى أقسام تشخيصية متقدمة، وأخرى للعمليات تشمل (زرع قرنية - مياه بيضاء - حول - شبكية - جسم زجاجي).

وتأتي هذه الجهود في ظل دعم كامل من معالي محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وسعي الوزارة الدائم لتطوير الخدمة الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين.

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