الأهلي يخوض مرانه الأول في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول اليوم الثلاثاء في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تدريبات الأهلي في جنوب أفريقيا

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للفريق لتجهيز لاعبي الأهلي بدنيا وفنيا لمواجهة صن داونز

ويقود السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مران الفريق اليوم لتجهيز لاعبيه بدنيا وفنيا لمواجهة بطل جنوب أفريقيا؛ سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة العودة بالقاهرة.

محاضرة فنية من كولر للاعبي الأهلي

ويسعى كولر من خلال تدريب اليوم لتحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مواجهة صن داونز، والتدريب على إتقانها بشكل جيد لإرباك المنافس على أرضه ووسط جماهيره، ويعقد مارسيل كولر، محاضرة فنية للاعبيه قبل انطلاق التدريب لشرح نقاط القوة والضعف في صن داونز، ومشاهدة بعض التسجيلات الخاصة بالمنافس.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

بعثة الأهلي تصل جنوب أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة صباح اليوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

رافق البعثة محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

ووصلت البعثة إلى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، على أن تتوجه بعد قليل إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.