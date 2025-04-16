البحيرة تطلق أكبر قافلة لبيع بيض المائدة.. صور

أطلقت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، قافلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة والتابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، وذلك بمناسبة أعياد الربيع.

وشهدت المحافظ اصطفاف السيارات التابعة للقافلة من أمام ديوان عام محافظة البحيرة، بحضور المهندس كامل غانم، مدير عام الإصلاح الزراعي بالمحافظة، عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتغطية كافة مدن ومراكز المحافظة.

وخلال تفقدها أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تلك المبادرة تُعد خطوة فاعلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن القوافل ستجوب كافة مراكز المحافظة بشكل منظم.

وأوضحت، أن القافلة تضم 12 سيارة تابعة لمديرية الإصلاح الزراعي، بإجمالي 1200 كرتونة من بيض المائدة عالي الجودة من إنتاج محطة الزهراء، تحت شعار "إنتاجنا لأبنائنا"، حيث يتم بيع الكرتونة بسعر 125 جنيهًا، دعمًا للأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار.

كما أشارت إلى أن المبادرة مستمرة حتى نهاية احتفالات شم النسيم، وتُعد بمثابة هدية رمزية لأبناء محافظة البحيرة، مؤكدة على حرصها الدائم على مشاركة المواطنين في مختلف المناسبات وتقديم الدعم اللازم لهم.

أماكن سيارات بيع البيض

ومن المقرر أن تتواجد 3 سيارات بمركز دمنهور في مناطق (كنيسة المزرعة – كنيسة الكاتدرائية بأرض ادمون – كنيسة العذراء مريم بميدان الساعة)، بالإضافة إلى سيارة بكل مركز من المراكز التالية ( كفر الدوار - أبو حمص - أبو المطامير- حوش عيسى ـ الدلنجات - رشيد - المحمودية - إيتاي البارود - الرحمانية).

قوافل طبية مجانية للقري الأكثر احتياجا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بضرورة استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم خدمات صحية متميزة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

نظّمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ومؤسسة راعي مصر، قافلتين طبيتين مجانيتين بقرى أبوهديمة والبلامون التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية صقر، تم خلالهما الكشف على 638 مواطنًا.

وشهدت قافلة عزبة أبوهديمة توقيع الكشف الطبي فى عدد من التخصصات شملت: الرمد (54 حالة)، الباطنة (147 حالة)، والأسنان (71 حالة)، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية لعدد 47 مواطنًا.

كما أسفرت قافلة قرية البلامون عن الكشف الطبي على عدد من المواطنين في مختلف التخصصات، حيث تم فحص 49 حالة تخصص رمد، 180 حالة باطنة، 80 حالة أسنان الي جانب توفير نضارات طبية لـ 10 حالات.

كما ضمت القوافل عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ولجنة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.