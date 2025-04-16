أسرة طفلة تكشف كواليس إلقاء نفسها من أعلى السطح بالجيزة

تستمع النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال أسرة طفلة ألقت بنفسها من أعلى سطح المنزل.

وقالت أسرة الطفلة، إنها كانت على تواصل مع شاب عبر الهاتف، وحينما دخلت والدتها الغرفة وجدتها تتحدث معه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فحاولت الطفلة الهرب من بين يدى والدتها فتوجهت إلى أعلى المنزل وألقت نفسها.

قرار النيابة

وقررت النيابة العامة عرض جثمان الطفلة على الطب الشرعي وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

بداية البلاغ

البداية كانت بتلقى شرطة النجدة إخطارا من المستشفى بوصول طفلة مصابة بعدة كسور متفرقة بالجسد ونزيف وفارقت الحياة متأثرة باصابتها.

التحريات

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن الجثة لطفلة فى عقدها الثانى، مصابة بكسور ونزيف، وبسؤال اسرتها عن سبب الوفاة اقروا بالقاء الطفلة نفسها من أعلى سطح المنزل بسبب خلاف مع والدتها، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.