حزب البيئة العالمي: التغيرات المناخية المقبلة ستكون قاسية

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن التغيرات المناخية المقبلة على سطح الكوكب سوف تكون قاسية للغاية.

وأكد رئيس حزب البيئة العالمي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" مع منى عوكل، أن أزمة المناخ تضاعف موجات الحر البحري، وتفاقم العواصم.

وأضاف رئيس حزب البيئة العالمي، في حديثه، أن الكوكب ذاهب لمرحلة جافة بصورة كبيرة، وانعدام المياه من كوكب الأرض يعني الفناء وانتهاء الحياة، مشيرًا إلى أن زيادة نسبة الانبعاثات الكربونية في الهواء، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة، سوف يؤدي إلى ظهور أعراض مناخية حادة سوف تفوق القدرة البشرية على التصدي لها، مؤكدا أن الكوكب في طريقه إلى مرحلة جفاف تام، فالمياه ستتبخر وتخرج من الكوكب وهي كارثة تنهي الحياة على سطح الكوكب.