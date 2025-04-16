عميد طب قصر العيني لـ"البوابة نيوز": لم يحدث إيقاف لأي طبيب امتياز.. والإدارة ليست جهة اختصاص

نفى الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، صدور أي قرار بإيقاف أطباء امتياز من العمل داخل مستشفيات الجامعة، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، وأن إدارة الكلية ليست الجهة المختصة بإصدار قرارات الإيقاف من عدمه.

مناقشة تفاصيل تطبيق برنامج الامتياز الجديد

وقال "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن هناك اجتماعًا موسعًا عُقد صباح اليوم لمناقشة تفاصيل تطبيق برنامج الامتياز الجديد، الذي بدأ تفعيله مطلع العام الجاري، عقب صدور قرارات المجلس الأعلى للجامعات بمد فترة الامتياز من عام إلى عامين، وتحويل نظام الدراسة من (6+1) إلى (5+2).

وكانت "البوابة نيوز" قد نشرت أمس خبرًا حول إيقاف 8 من أطباء الامتياز في مستشفيات قصر العيني، على خلفية أزمة متعلقة ببرنامج التدريب الإلزامي الجديد، مما أثار حالة من الجدل بين الأطباء دفعة الامتياز الحالية.

تطوير مستوى خريجي كليات الطب

وأوضح عميد الكلية أن البرنامج الجديد يستهدف تطوير مستوى خريجي كليات الطب ورفع كفاءتهم العلمية والعملية قبل الالتحاق بسوق العمل، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري في مختلف المستشفيات والقطاعات الصحية.

وأشار "صلاح" إلى أنه كلّف نائب المدير التنفيذي لشئون التدريب بالمستشفيات الجامعية ومدير برنامج التدريب الإلزامي، بعقد لقاء مباشر مع أطباء الامتياز للاستماع إلى شكواهم بشأن التدريب، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم.

توفير بيئة تعليمية مناسبة

وأكد أن إدارة الكلية تتابع بشكل دوري سير العملية التدريبية داخل المستشفيات، وتحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تنفيذ البرنامج بجودة وكفاءة عالية، بما يحقق الهدف الأساسي وهو تخريج طبيب متمكن علميًا وعمليًا.

ويعد هذا التصريح هو أول رد رسمي يصدر من عميد كلية الطب بشأن أزمة أطباء الامتياز، وتأكيدًا على حرص الكلية على التواصل المستمر مع طلابها لضمان نجاح المنظومة التعليمية والطبية.