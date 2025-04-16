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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"البحوث الزراعية" ينفذ يوما حقليا موسعا للقمح بالشرقية ومشاهدة الصنف سدس 15

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية، برئاسة الدكتور علاء خليل، يوم حقل موسع لمتابعة نتائج زراعة صنف القمح "سدس 15" بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، ضمن تجميعة إرشادية على مساحة 25 فدانًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس قسم بحوث القمح، ووكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وعدد من الباحثين والفريق الإرشادي بالمحافظة، إلى جانب مشاركة وفد من الوكالة الإيطالية الدولية، وعدد من المزارعين.

 الوفد الإيطالي يشيد بالاصناف المصرية

وأشاد الحضور بمستوى صنف "سدس 15"، من حيث جودة التفريع، وكبر حجم السنابل، ومقاومة الأمراض، فضلاً عن تطبيق طريقة الزراعة الحديثة على المصاطب التي أسهمت في تحسين الإنتاجية.

كما أبدى الوفد الإيطالي إعجابه بتطور الأصناف المصرية الجديدة، وأكد أن الجهود البحثية في مركز البحوث الزراعية أثمرت عن أصناف قمح تضاهي الأفضل عالميًا، معربين عن تقديرهم لما يُبذل من جهود لدعم إنتاج القمح في مصر.
 

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الوكالة الإيطالية الدولية أصناف القمح الزراعة على المصاطب