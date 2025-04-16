قفزة في سعر الذهب بمصر لأعلى مستوى عند 4735 جنيها عيار 21

شهد الذهب في مصر ارتفاع خلال تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخيا جديدا، وذلك في ظل ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيل مستويات قياسية جديدة، في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تذبذب في نطاق ضيق.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4730 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4740 جنيها للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 15 جنيها حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 4640 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4625 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، مع توقعات باستمرار ارتفاع الذهب في ظل العوامل المحيطة والتي تزيد من الطلب على المعدن النفيس.

من جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تذبذب وتحركات محدودة ليصبح التركيز على حركة الذهب العالمي الذي يؤثر على تسعير الذهب المحلي حالياً بشكل أساسي.

هذا وتترقب الأسواق الخطوة القادمة للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت تذبذبا بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي ستطرأ بعد رفع أسعار المحروقات، وعدم الاستقرار العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.

حيث تنقسم الآراء بين لجوء البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة بسبب تداعيات التضخم وتوقعاته، وبين بدأ البنك في خفض معدلات الفائدة لدعم معدلات الإنفاق والنمو.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد بدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أمر الرئيس الأمريكي ترامب بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأمريكية الأساسية.

افتتح الذهب المحلي تداولات اليوم على مستوى قياسي جديد وذلك في ظل تسجيل سعر الذهب العالمي لمستويات تاريخية جديدة، يأتي هذا مع تذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل طفيف ليصبح اعتماد التسعير حالياً على حركة سعر الذهب العالمي.

استطاع سعر الذهب العالمي أن يتخطى المستوى 3300 دولار للأونصة ليسجل أعلى قمة سعرية اليوم عند 3317 دولارا للأونصة، بينما دخل مؤشر الزخم على المستوى اليومي إلى منطقة التشبع بالشراء ولكن لا توجد علامات على البيع.

السعر المحلي:



اخترق سعر الذهب المحلي عيار 21 المستوى 4700 جنيه للجرام ليسجل مستوى قياسي جديد عند 4740 جنيها للجرام، حيث استفاد من التذبذب خلال الجلسات الماضية وتكوين زخم إيجابي ساعد السعر على تخطي منطقة المستوى 4700 جنيه للجرام واستكمال الصعود