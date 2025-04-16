محافظ بني سويف يتابع إجراءات السيطرة على حريق بدار أيتام

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واقعة نشوب حريق محدود في إحدى غرف دار الأيتام بقرية اهناسيا الخضراء بمركز بني سويف ، صباح اليوم، حيث استقبل البلاغ عن الحادث مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة.

السيطرة على حريق محدود بإحدى غرف دار أيتام باهناسيا الخضراء

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع الحادث وتعاملت بسرعة وكفاءة مع الحريق، وتمت السيطرة عليه في وقت قياسي دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين أبناء الدار، وعددهم 12 طفلاً، وجميعهم بخير ولم يتأثروا بالواقعة، بفضل التواجد السريع للجهاز التنفيذي في محيط الدار

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق كان محدودًا للغاية، واقتصر على إحدى غرف الإقامة، نتيجة عبث أحد الأطفال بعود كبريت حصل عليه خلسة من المطبخ، ما أدى إلى احتراق جزء من الحائط وتلف مرتبة وبعض المفروشات فقط.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي"رأفت السمان"، وفريق وحدة نجدة الطفل بديوان عام المحافظة، بزيارة الدار فورًا، للوقوف على أحوال الأبناء وتقديم الدعم اللازم، والتأكد من سلامتهم النفسية والجسدية، إلى جانب فتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ اللجنة الميدانية المختصة بذلك برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم مديرية التضامن الاجتماعي، وحدة نجدة الطفل، الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع الحماية المدنية، للقيام بزيارات دورية ومستمرة لكافة دور الأيتام والرعاية على مستوى المحافظة، والتأكد من استمرار توافر اشتراطات ومعايير الحماية المدنية، مع إعداد تقارير دورية بذلك حفاظاً على أمن وسلامة الأبناء.

وأكد محافظ بني سويف على أن المحافظة لا تدخر جهداً في متابعة أوضاع دور الرعاية، وتوفير بيئة آمنة للأطفال، مشيدًا بسرعة تدخل الحماية المدنية والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية الذي ساهم في احتواء الموقف في لحظاته الأولى.