الإمارات.. موجة حارة وأمطار متفاوتة على المناطق الشمالية

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، بالتزامن مع مرور البلاد بموجة حارة خلال فترات النهار، مع احتمال سقوط أمطار متفاوتة على المناطق الشمالية.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية الإماراتية أن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار مع أجواء مستقرة وصافية ليلًا.



وأضافت: "تنعدم فرص هطول الأمطار واستقرار الأجواء الجوية في معظم المناطق علي أنحاء الإمارات العربية المتحدة".



وسجلت درجات الحرارة العظمى اليوم 39 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 41°، أما درجة الحرارة في الظل فتبلغ 37°.



