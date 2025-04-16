المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، ويلتقي الفريقان في السابعة مساء غد الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب المصري في كأس عاصمة مصر

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في ترتيب مجموعته ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط جمعها من خلال 3 مباريات، تعادل فيها جميعا، و يتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي فريق سيراميكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم المصري بنفس الرصيد، ويقبع زد المجموعة برصيد نقطة واحدة.

إصابة صلاح محسن

كشفت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها صلاح محسن نجم هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن إصابة اللاعب بالتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل.

وهي الإصابة التي كان اللاعب قد تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة بالجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل التي جمعته بنظيره فريق بتروجيت وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف نظيفة.

وقال الدكتور حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق، أن اللاعب سيغيب عن صفوف الفريق لنحو أسبوعين يخضع خلالهما للعديد من الجلسات العلاجية

وأشار الى أنه سيتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم التأكد تمامًا من تماثله للشفاء قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.