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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الاحصاء: 71.5% زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2023/2022

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصـدر الجهاز المركـزى للتعبئـة العامــة والإحصــاء اليـوم  الاربعاء، النشــرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عـام 2022 / 2023 ومن أهم المؤشرات ، انه بلــغ صـافى قيمـة الدخـل الـزراعى 1088.5 مليار جنيـه عام 2022 / 2023 مقابل 634.5 مليار جنيه، عـام 2021 / 2022   بنسبة زيــادة قـدرها 71.55%. 

الإنتاج الزراعي


بلغـت قيمــة الإنتــاج الزراعـــي 1797.0 مليــار جنيــه عــــام 2022 / 2023 مقــابــل 1070.7 مليار جنيه عـام 2021 / 2022 بنسبة زيادة قدرها 67.83% ويـرجع  ذلك إلى ارتفاع السعر المزرعى للسلع الغذائية (المحاصيل، الخضر، الفاكهة).

الإنتاج النباتى


واشار الجهاز الى انه تمثـل نسبـة الإنتاج النباتى 59.28% من إجمالى قيمـة الإنتاج الزراعى ويليها الإنتاج الحيوانى نسـبة 33.84%  ثم الإنتــاج السمكى بنسبــة 6.86% وأخيـراً المنتجــات الحشـريـة بنسبـة 0,02% عا م 2022 / 2023 .


ولفت الجهاز الى انه بلغت قيمـــة مستلزمــات الإنتاج الزراعي 708.5 مليـار   جنيــه عــا م 2022/2023 مقابـل 436.2 مليــار جنيـه  عام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرهــا 62.44% . تمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 65.81%  مــن إجمـالـي قيمــة مسـتلزمــات الإنتــــاج الزراعــى وتليهـا مسـتلزمـات الإنتـاج النبــاتى بنسبــة 23.90% ثم مستلزمــات الإنتـــاج  الســمـكـى  بنسبـــة 10.29% عام 2022 /2023.

الاحصاء الدخل الزراعى الإنتاج الزراعي عام 2022 2023 الانتاج النباتي