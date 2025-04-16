الاحصاء: 71.5% زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2023/2022

أصـدر الجهاز المركـزى للتعبئـة العامــة والإحصــاء اليـوم الاربعاء، النشــرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عـام 2022 / 2023 ومن أهم المؤشرات ، انه بلــغ صـافى قيمـة الدخـل الـزراعى 1088.5 مليار جنيـه عام 2022 / 2023 مقابل 634.5 مليار جنيه، عـام 2021 / 2022 بنسبة زيــادة قـدرها 71.55%.

الإنتاج الزراعي



بلغـت قيمــة الإنتــاج الزراعـــي 1797.0 مليــار جنيــه عــــام 2022 / 2023 مقــابــل 1070.7 مليار جنيه عـام 2021 / 2022 بنسبة زيادة قدرها 67.83% ويـرجع ذلك إلى ارتفاع السعر المزرعى للسلع الغذائية (المحاصيل، الخضر، الفاكهة).

الإنتاج النباتى



واشار الجهاز الى انه تمثـل نسبـة الإنتاج النباتى 59.28% من إجمالى قيمـة الإنتاج الزراعى ويليها الإنتاج الحيوانى نسـبة 33.84% ثم الإنتــاج السمكى بنسبــة 6.86% وأخيـراً المنتجــات الحشـريـة بنسبـة 0,02% عا م 2022 / 2023 .



ولفت الجهاز الى انه بلغت قيمـــة مستلزمــات الإنتاج الزراعي 708.5 مليـار جنيــه عــا م 2022/2023 مقابـل 436.2 مليــار جنيـه عام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرهــا 62.44% . تمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 65.81% مــن إجمـالـي قيمــة مسـتلزمــات الإنتــــاج الزراعــى وتليهـا مسـتلزمـات الإنتـاج النبــاتى بنسبــة 23.90% ثم مستلزمــات الإنتـــاج الســمـكـى بنسبـــة 10.29% عام 2022 /2023.