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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو لشمال غزة يهدف لإطالة جرائم الإبادة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شمال قطاع غزة، والتصريحات والأقوال التي أدلى بها، تهدف إلى إطالة جرائم الإبادة والتهجير وتعميقها. 

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير للحرم الإبراهيمي يعتبر تحديا صارخا للإجماع الدولي على وقف الإبادة الإسرائيلية.

 وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قد صرح بأنه لا مبرر لإدخال مساعدات إلى غزة إلا بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، موضحًا أن وقف المساعدات عن غزة إحدى أهم وسائل الضغط على حماس وسأبذل كل ما في وسعي لإعادة المحتجزين.

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