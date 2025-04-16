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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: أجهزة أشعة مقطعية لمستشفيات صدر منوف وزاوية الناعورة

جانب من الأجهزة الطبية
جانب من الأجهزة الطبية الجديدة
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن محاور الجمهورية الجديدة.

وأعلن المحافظ عن دعم مستشفيات صدر منوف وزاوية الناعورة بالشهداء بأجهزة أشعة مقطعية حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى تزويد مستشفى منوف العام بجهاز ماموجرام جديد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
محافظ المنوفيه: جهاز ماموجرام لمنوف العام دعمًا لصحة المرأة

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير الأجهزة الطبية الحديثة التشخيصية والعلاجية لدعم القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات.

كما ثمّن محافظ المنوفية التعاون المثمر والدعم الكبير من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مشيداً بجهوده في تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة للنهوض بالمشروعات الصحية داخل المحافظة.

 وأوضح "أبو ليمون" أنه منذ توليه مهام المحافظة، يعمل وفق خطة طموحة لتحديث المنظومة الصحية، من خلال تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تساهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المنوفي.

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