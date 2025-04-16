استمرار برنامج "مشواري" بجامعة شرق بورسعيد

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "ادارة تمكين الشباب " تنفيذ البرنامج التدريبى لبرنامج مشوارى بجامعة شرق بور سعيد، بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، كمنحة تدريبية مجانية مقدمة لطلاب الجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، واشراف اماني عبد العظيم مدير ادارة تمكين الشباب.

الفرصة لاكتساب مزيد من المهارات الحياتية والسوقية

واكد " حسن عبد الوهاب " أن الدورات التدريبية التى تقدمها المديرية تتيح الفرصة للشباب لاكتساب مزيد من المهارات الحياتية والسوقية وأن الوزارة مستمرة فى دعم تلك الدورات بهدف إتاحة السبل المختلفة للشباب لإيجاد فرص العمل التى تتناسب مع مهارات وقدرات الشباب مع استمرار الدعم المقدم لزيادة مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية التى تقدمها.

واضاف: أن المشروع يهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية، والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة لإنجاح مسار الحياة المهنى والذى ينفذ بمديرية الشباب ومراكزها أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.