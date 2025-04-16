محمد عادل حكمٌ لمباراة الجونة ومودرن سبورت

تشهد النسخة الرابعة لكأس عاصمة مصر أربع مواجهات في المجموعتين الأولى والرابعة اليوم الأربعاء’ حيث يستضيف فريق الجونة صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات نظيره مودرن سبورت ثاني الترتيب بنفس الرصيد من نفس العدد من المباريات ويقام اللقاء على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة في تمام الرابعة .

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد المصري أعلنت حكام هذه المباراة .

حكام لقاء الجونة ومودرن سبورت

حيث استقرت لجنة الحكام اختيار حكام مباراة الجونة × مودرن سبورت كالتالي: محمد عادل (حكماً للساحة)، محمود عامر وعلاء عبد الباسط (مساعدين) ، حسني سلطان (حكماً رابعاً) ’ مصطفى الشهدي وعمرو عابدين (تقنية الفيديو).

ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر، على أنه في حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.