توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية

شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية وتمثلها المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ويمثله المهندسة أمل مُبدى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

الرياضي المصري للإعاقات الذهنية

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و مرسي صلاح عيسى - عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، و الدكتورة هويدا مندي - المدير التنفيذي للاتحاد.

أهداف البروتوكول

حيث يستهدف البروتوكول وضع إطار للتعاون المشترك بين وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، يشمل العديد من المجالات ويجري من خلاله دعم وتعزيز الوعي القانوني لدى المدربين والحكام والعاملين داخل الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية فيما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك عقد ندوات وورش عمل متبادلة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة.

تبادل الدروع التذكارية

وفى ختام اللقاء، قام المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندسة أمل مُبدى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بتبادل الدروع التذكارية.