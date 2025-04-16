"تعليم القاهرة" تنشر إجابات نماذج البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استكمال نشر إجابات نماذج البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية، في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025. ويأتي هذا القرار في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة الامتحانات، وتحسين جودة التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

نظام البوكليت

ويُعتبر نظام البوكليت أحد الوسائل الحديثة في تقييم الطلاب، حيث يجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، وهو ما يُسهم في تنظيم الوقت وتقليل فرص الغش داخل لجان الامتحان، كما يعزز قدرة الطالب على التفكير المنظم والإجابة المباشرة على الأسئلة المطروحة.

وتُعد مادة اللغة الإنجليزية من المواد الأساسية في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، ولذلك حرصت مديرية تعليم القاهرة على توفير إجابات النماذج بشكل تدريجي ومنهجي حتى يتمكن الطلاب من مراجعة المادة بكل سهولة، والاستعداد الجيد لخوض الامتحانات بثقة واطمئنان.

إجابات النماذج

وأكدت المديرية أن هذه النماذج والإجابات متاحة من خلال القنوات الرسمية الخاصة بها، ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها والاستفادة منها ضمن خطة المراجعة النهائية، مشيرة إلى أن فريقاً متخصصاً من موجهي اللغة الإنجليزية قام بإعداد هذه النماذج بما يتوافق مع المواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعتمدة من الوزارة.

كما وجهت المديرية الشكر لجميع المعلمين والموجهين القائمين على إعداد ومراجعة النماذج، لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية.

وتتمنى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، مؤكدة حرصها على مواصلة تقديم الدعم الأكاديمي والمعنوي لأبنائنا في جميع المراحل التعليمية، بما يضمن لهم أفضل النتائج في الامتحانات المقبلة ويُسهم في بناء جيل واعٍ ومُتميز علمياً.