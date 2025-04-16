الجونة يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب مودرن بكأس عاصمة مصر

يواجه الجونة نظيره مودرن سبورت في الساعة الرابعة عصرا اليوم الأربعاء في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الجونة ومودرن سبورت

حيث يلتقي الفريقين في مباراة قوية عصر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة،ويسعى الفريق الساحلي باستمرار تقديم اداء متميز لضمان الفوز في المسابقة والتأهل .

ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر، على أنه في حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، في آخر مباراة خاضها فوزًا صعبًا على مضيفه زد بهدفين مقابل هدف، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق الساحلي باستمرار تقديم اداء متميز لضمان الفوز في المسابقة والتأهل .