محافظ الدقهلية يتفقد فندق مركز التعليم المدني باستاد المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، فندق مركز التعليم المدني باستاد المنصورة الرياضي، للوقوف على معدل إنجاز الأعمال، والتأكد من حسن سير العمل، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة للأعمال بأعلى جودة وكفاءة، كما أكد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

وتفقد محافظ الدقهلية غرف الفندق تحت التشطيب، وقاعة المحاضرات، وورش العمل، وقاعة كبار الزوار، والمطعم المركزي، والمكتبة، وغرف إقامة الفرق الرياضية، وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من مرحلة الترميمات والبدء في أعمال التشطيبات، مع التأكيد على العمل وفقا لكود الفنادق ، وتخصيص مصعد لذوي الهمم إلى جانب مصاعد الزوار والمترددين على الفندق، وأشار إلى أهمية وجود نظام حديث للحماية المدنية بالفندق لمواجهة أي أخطار.

الإلتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال الفندق

كما تفقد محافظ الدقهلية الأعمال النهائية الجارية في أرض ملعب استاد المنصورة، وتراكات ألعاب القوى، مشددا على ضرورة الانتهاء في الموعد المحدد والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة.

تعيين شركة للصيانة الدورية لأرض الملعب والتراكات حفاظا على موارد الدولة

وأكد المحافظ على تعيين شركة صيانة متخصصة للقيام بالصيانة الدورية لأرض الملعب والتراكات حفاظا على موارد الدولة وعلى الإنجاز الذي يتحقق باستاد المنصورة.

تدشين المرحلة الثانية لتطوير المقصورة والمدرجات فور انتهاء المرحلة الأولى خلال أيام

كما تم الانتهاء من أعمال أرض الملعب والتراكات، ولم يتبق سوى تركيب قوائم المرمى ليكون ملعب استاد المنصورة الرياضي جاهزا لاستقبال الفرق الرياضية بأعلى كفاءة، ولفت محافظ الدقهلية إلى سرعة تدشين المرحلة الثانية لتطوير الاستاد، بالبدء الفوري في أعمال تطوير المدرجات والمقصورة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الرياضة، والدكتور محمود عبد الهادي مدير عام المنشآت الرياضية بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية الرياضة، والمهندس رضا سليمان المشرف على أعمال تطوير الاستاد، والمهندس حسن الشرقاوي المشرف على أعمال الفندق، وجميع العاملين بالموقع على حسن أداءهم.

يذكر أن الفندق يتكون من بدروم وأراضي وأربعة أدوار علوية متكررة، ويضم 39 غرفة ب 120 سرير، إلى جانب 4 سويت كبار زوار، وغرفة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.