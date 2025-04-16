بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية قناة السويس بيوم التفوق

تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" لاحتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، للقيام بجولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، ومن المقرر أن يشارك عقب ذلك في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق"، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد، على متابعة عدد من المشروعات المطورة، والتي تخدم أبناء محافظة الإسماعيلية، ولا سيما النشء والشباب في المعسكر الدولي، كما تسهم في تقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين فيما يتعلق بالسوق الحضرية، مؤكدا أن هناك مستهدفات واضحة للحكومة وهي توفير المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف المحافظات بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.