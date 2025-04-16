السعودية.. طقس متقلب ونشاط ملحوظ للرياح

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أن المملكة تتعرض لحالة طقس متقلبة، بالتزامن مع نشاط محلوظ للرياح في عدة مناطق بالمملكة، خاصة بعد تعرض المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية لعاصفة رملية شديدة.

وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار رعدية قد تؤثر على مناطق واسعة من البلاد.

وأشار المركز إلى أن التوقعات تُظهر أن السعودية تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للغبار، في عدة مناطق مثل الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

الرياض تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 37° والصغرى 20°

فيما تسجل العظمى في مكة المكرمة 34° والصغرى 19°، أما في جدة فتسجل العظمى فيها 31° والصغرى 20°، والمدينة المنورة العظمى فيها 30° والصغرى 17°.