تعرف على خطوات التقديم بالطرح الجديد للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الطرح الجديد للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

تفاصيل الطرح الجديد لـ"سكن لكل المصريين 7"

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن إعلان "سكن لكل المصريين 7" يتضمن مرحلتين من الطرح، الطرح الأول يضم 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.

وأكد الوزير أن أولوية حجز الوحدات السكنية في هذا الطرح ستكون للعملاء من فئة متوسطي الدخل السابق تقدمهم بإعلانات الصندوق ولم يتمكنوا من سداد قسطين أو أكثر من الأقساط ربع السنوية وتم رفض طلباتهم في حينه، حيث سيتاح لهم فترة قبل باقي العملاء للدخول على الموقع الإلكتروني وحجز الوحدات السكنية.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

وسوف تتم إتاحة كراسة الشروط وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار (المرفقين بالكراسة) من خلال موقع إليكتروني مخصص لهذا الشأن، إضافة لكافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل التي سوف يتم إتاحتها داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.