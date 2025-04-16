مبادرة الأورام السرطانية تقدم خدماتها بمدارس الغردقة

تقدم المبادرة الرئاسيه حياة كريمة والخاصة بالكشف المبكر عن الاورام السرطانية خدماتها بالمصالح الحكومية البحر الأحمر من داخل زيارة للمصالح الحكومية بالغردقة وباقى مدن المحافظة .

زيارات المبادرة

حيث زارت المبادرة مدرسة حامد جوهر الرسمية للغات بالغردقة لتقديم الخدمات للمعلمين والادارين والعمال بالمدرسة .

وقال احمد صلاح مدير مدرسة حامد جوهر الرسمية للغات بالغردقة ان الفريق الطبى ضم الدكتورة نسمه عادل و دكتوره رنا كامل من فرع التامين الصحي بالبحر الأحمر وقاموا بعمل توعية عن الامراض السرطانية للعاملين بالإضافة إلى سحب العينات من قبل فرع التأمين الصحي بالغردقة للحالات المشتبه بها ..

وأشار صلاح إلى أن الفريق قام بعمل التوعية والفحص لأكثر من 100 موظف ومدرس وإدارة وعامل بالمدرسة على مدار اليوم .

واشاد صلاح بالمبادرة وما لها من دور فى الحفاظ على صحة المواطنين المصرى وتقديم الفحص والمشورة داخل المصلحة الحكومية.

أطلقت المبادرة منذ عشر سنوات،



وتقدم المبادرات الصحية الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى منذ عدة سنوات لتحسين صحة المواطنين المصريين والحفاظ عليها بشتى ربوع مصر، حيث تجرى تلك المبادرات مجهودات جبارة بقرى محافظة البحر الأحمر المختلفة خاصة القرى الواقعة فى المناطق الصحراوية البعيدة بالصحراء الشرقية .

مديرية الشئون الصحية:

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن إطلاق مبادرة الفحص المبكر وعلاج بعض الأورام السرطانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالبحر الأحمر استمرارا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة المقدمة على مستوى المحافظات .