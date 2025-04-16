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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 13 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على غزة

قصف غزة
قصف غزة
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استشهد 13 فلسطينيا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة صباح اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عشرة أشخاص وإصابة آخرين في قصف استهدف منزل عائلة حسونة بالمدينة، فيما استشهد ثلاثة آخرون في قصف منفصل استهدف منزلًا بحي التفاح.

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في بلدة عبسان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

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