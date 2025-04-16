مهرجان شباب الجنوب يفتتح دورته التاسعة ويكرم 10 رموز مسرحية ومحافظ قنا ونائبه

افتتح محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، والناقد الفني هيثم الهواري رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، مساء أمس الثلاثاء، بقصر ثقافة قنا، التى تستمر حتى 20 أبريل الجاري.

معرض حرف تراثية وبيئية على هامش الدورة التاسعة

بدأت الفاعليات بافتتاح معرض الحرف التراثية والبيئية الذي تقيمه إدارة المهرجان على هامش الفعاليات.

وأعقب ذلك حفل الافتتاح الذي تضمن استعراضات فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينة، التي قدمت مجموعة من التابلوهات الراقصة للتراث الفلسطيني.

وجه محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، الشكر لإدارة المهرجان، ولجميع الفرق الفنية المشاركة من مختلف الدول، معربا عن سعادته باحتضان محافظة قنا للمرة الثالثة لهذا الحدث الثقافي الدولي.

وأكد محافظ قنا، أن المهرجان يجسد اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كأدوات فاعلة في نشر الوعي المجتمعي والفكري، وتسليط الضوء على القضايا المهمة، وبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أهمية هذا المهرجان في دعم وتنمية المواهب الفنية في قرى ونجوع المحافظة، ونشر القيم الإيجابية والإبداع والابتكار.

وثمّن الناقد الفنى هيثم الهواري رئيس المهرجان، الدعم الكبير الذي قدمته محافظة قنا لإنجاح فعاليات الدورة التاسعة، مشيرًا إلى إزالة كافة التحديات التي واجهت التنظيم.

تكريم محافظ قنا ونائبه و10 رموز فنية خلال المهرجان

كرمت إدارة المهرجان عدد كبير من الفنانين الذين كان لهم دور بارز في الحياة المسرحية والفنية، وهم: الفنانين أحمد الشافعي، عزت زين، يوسف إسماعيل، والفلسطيني خليل العلي، دكتور سيد علي، العماني طالب البلوشي، المخرج محمد الشوالي، رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين في لبنان، المخرج العراقي منتظر الطويل، الفنان عبدالرؤوف عسقول، الفنان وليد خضر سعد الدين.

كما كرمت إدارة المهرجان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

ميراث الدم يفتتح الدورة التاسعة

أعقب ذلك انطلاق أول عروض المسابقة الرسمية بمسرحية "ميراث الدم" لفرقة كواليس بمركز شباب مدينة العمال".

وتدور أحداث العرض حول الصراعات النفسية التي تكمن في الالتزام بالعادات والتقاليد التي وجدناها وتربينا عليها وبين الفكر الحديث الذي وصل إليه مجتمعنا الآن مع تغيير هذه الأفكار، وعدم الاستسلام لهذه العادات والتقاليد التي تؤدي الي دمار من يلتزم بها فنجد أنفسنا بين ماضي مؤلم وحاضر مشوه ومستقبل باهت.

ويشارك في بطولة العمل: عبد العاطي نادي، مصطفى محمد، بدرى أحمد، أحمد نادي، جومانا رضا، شيماء أحمد، كربم ضياء، زينب صلاح، إضاءة أحمد نادي، صوتيات كريم ضياء الدين، ديكور محمد ثابت، تأليف رضا عواد، إخراج محمد محمد المعتصم.

وتحمل الدورة التاسعة من المهرجان، اسم الدكتورة عايدة علام، وتحتفل بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.