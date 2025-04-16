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الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
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استقرت أسعار اللحوم البلدي و المستوردة بالأسواق و محلات الجزارة , و منافذ البيع التابعة للهيئات الحكومية المختلفة , بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025،و يرجع استقرار أسعار اللحوم علي مدار الأشهر السابقة نتيجة لتوافر المعروض بكميات كبيرة مقارنة بالطلب , و جهود الحكومة في توفير اللحوم في منافذ البيع المختلفة و كذلك استيراد كميات كبيرة من اللحوم , مما أدي إلي هدوء الأسواق و مواجهة ارتفاع الأسعار .  

أسعار اللحوم اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو ما بين 350 و445 جنيهًا.

و بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

و تراوح سعر الكيلو من المفروم البلدي ما بين 330 و 460 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 440 جنيهًا.

و يتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

و سجل  سعر كيلو اللحم الجملي استقرارا اليوم  ليتراوح ما بين 270 و300 جنيه.

و سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز نحو 403 جنيهات.

 

 

أسعار اللحوم في المنافذ 
 

 

سجل سعر كيلو  اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه.

و بلغ سعر كيلو  الموزة نحو 295 جنيهًا.

و وصل سعر كيلو  عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

و بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

و سجل سعر كيلو  البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلوفي منافذ وطنية اليوم . 

 

أسعار اللحوم وزارة الزراعة
 

 

سجل سعر كيلو السجق اليوم نحو 225 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

و وصل سعر كيلو  اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

و سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

و بلغ سعر الكبدة  في منافذ وزاررة الزراعة اليوم نحو 250 جنيهًا للكيلو.

 بينما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم 350 جنيهًا.

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