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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سيدة محترفة في سرقة متعلقات المواطنين بالشروق

صورة أرشيفة
صورة أرشيفة
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط سيدة متورطة في ارتكاب عدة وقائع سرقة لمتعلقات المواطنين، وذلك بأسلوب "المغافلة"، داخل نطاق دائرة قسم شرطة الشروق.

القبض على سيدة محترفة في سرقة المواطنين

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت عددًا من البلاغات التي تحمل ذات النمط الإجرامي، وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها. وبمواجهتها، أقرت بارتكاب 12 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، حيث كانت تستغل لحظات انشغال الضحايا للقيام بسرقة متعلقاتهم.

وبإرشادها، تم ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة ضبط سيدة