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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الأسلاك الكهربائية من عقارات تحت الإنشاء بـ 15 مايو

عصابة سرقة الأسلاك
عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة عاطلين بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء.

 ضبط تشكيل عصابي لسرقة الأسلاك الكهربائية

وتبين من التحريات أن المتهمين كانوا ينفذون جرائمهم باستخدام أسلوب "السحب"، حيث يقومون باستخراج الأسلاك من داخل المواسير والحوائط وسرقتها، مستغلين خلو تلك المواقع من الحراسة أو السكان. 

وعقب ضبطهم ومواجهتهم بما نُسب إليهم، أقر المتهمون بارتكاب 8 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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