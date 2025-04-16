الزراعة: دعم التعليم الفني الزراعي أولوية وطنية

أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة، وبناءً على توجيهات مباشرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم في مختلف قطاعاتها ومديرياتها، وتعتبر دعم التعليم الفني الزراعي أولوية وطنية باعتباره ركيزة محورية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الوليلي بشأن تراجع الاهتمام بمنظومة التعليم الفني الزراعي.

وأشار عزوز إلى أن هذه التوجيهات انعكست بوضوح في تحسين الأداء داخل القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والارتقاء بكفاءة الكوادر، وربط مخرجات التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل، لا سيما في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع في استصلاح الأراضي.

تحديث مناهج التعليم الزراعي

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، جاهزية الوزارة الكاملة للمشاركة في تطوير وتحديث مناهج التعليم الزراعي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال توفير نخبة من الخبراء المتخصصين من مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة، لافتا إلى امتلاك الوزارة بنية فنية وبحثية وميدانية قوية تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في تدريب وتأهيل معلمي التخصصات الزراعية، بما يتماشى مع أحدث المعايير القومية لمهارات الخريجين.

وشدد عزوز على أن تأهيل المعلمين يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتطوير منظومة التعليم الفني الزراعي، لما له من تأثير مباشر على جودة العملية التعليمية وتحقيق التكامل الفعلي بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

رؤية شاملة لتطوير التعليم الفني الزراعي

واستعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الرؤية الشاملة والمتكاملة لوزارة الزراعة لتطوير التعليم الفني الزراعي تضمنت: إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير التعليم الزراعي، تحديث البنية التحتية للمدارس الزراعية وتحويلها إلى مدارس ذكية تدمج التكنولوجيا الزراعية الحديثة، فضلا عن تطوير المناهج وربطها بالتدريب العملي في مواقع الإنتاج الفعلية، ودعم ريادة الأعمال الزراعية من خلال إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال تستهدف الخريجين، إضافة إلى تفعيل الإعلام الزراعي لتغيير الصورة الذهنية النمطية وتعزيز ثقافة العمل في المجال الزراعي.

وأكد "عزوز"، في نهاية كلمته أن وزارة الزراعة، ماضية في بناء شراكات فعالة مع مختلف وزارات الدولة لدعم التعليم الفني الزراعي، باعتباره مسارًا استراتيجيًا لضمان الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.