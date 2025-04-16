أطباء بلا حدود: غزة تحولت إلى مقبرة

قالت منظمة أطباء بلا حدود للمساعدات الطبية، اليوم الأربعاء، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية حولت غزة إلى مقبرة للفلسطينيين ومَن يساعدونهم.

واستأنفت إسرائيل، التي تشن حربا في غزة منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر 2023، عملياتها في الأراضي الفلسطينية في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات حول المرحلة التالية.

نزوح مئات الألاف



وقد أدى ذلك إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، حيث تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس، قبل انهيار الهدنة.

وتقول الأمم المتحدة إن الإمدادات الطبية والوقود والمياه وغيرها من الضروريات نادرة.

وقالت منسقة منظمة أطباء بلا حدود أماندي بازيرول: "لقد تحولت غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يأتون لمساعدتهم".



هجوم إسرائيلي على سيارة إسعاف



وفي الشهر الماضي، فتحت القوات الإسرائيلية النار على سيارات إسعاف في غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 مسعفاً ومنقذاً في حادثة أثارت إدانة دولية.

وأضاف بازيرول: "إننا نشهد في الوقت الحقيقي تدميرًا وتهجيرًا قسريًا لسكان غزة بأكملهم".

وأضافت أنه "في ظل عدم وجود مكان آمن للفلسطينيين أو أولئك الذين يحاولون مساعدتهم، فإن الاستجابة الإنسانية تعاني بشدة تحت وطأة انعدام الأمن ونقص الإمدادات الحاد، مما يترك الناس مع خيارات قليلة، إن وجدت، للحصول على الرعاية".

