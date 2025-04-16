تعرف على أفضل طرق حماية منزلك من السرقة

في ظل تزايد حوادث سرقة المنازل في عدد من المناطق، بما فيها الأحياء الراقية، بات من الضروري التفكير بجدية في سبل تأمين البيت وحمايته من محاولات التسلل أو الاعتداء، هناك بعض الخطوات البسيطة قد تحدث فرقًا كبيرًا وتمنحك راحة البال.

أبرز الإجراءات التي يُنصح باتباعها لحماية بيتك من السرقة



1. استخدم أكثر من قفل لباب المنزل: لا تعتمد على كالون واحد فقط، بل يُفضل تركيب قفلين، أحدهما من النوع العادي والآخر يكون أمان أو إلكتروني، ما يصعب على أي لص محاولة فتح الباب بسهولة.



2. لا تحتفظ بأغراض ثمينة في المنزل: حاول قدر الإمكان عدم الاحتفاظ بكميات كبيرة من المال أو المجوهرات في البيت، ومن الأفضل اللجوء إلى البنوك كوسيلة أكثر أمانًا لحفظ الممتلكات القيمة.



3. أغلق النوافذ بإحكام: تأكد من إحكام إغلاق الشبابيك، ويفضل وضع قضبان حديدية خاصة على النوافذ القريبة من أنابيب الصرف أو الأماكن التي يسهل الوصول إليها.



4. اترك أضواء مشتعلة: حتى لو كنت خارج المنزل، اجعل إحدى الغرف مضاءة، فذلك يعطي انطباعًا بوجود أحد داخل البيت ويقلل من احتمالية استهدافه.



5. ركب كاميرات مراقبة: وجود كاميرات عند مداخل المنزل أو داخله يُسهم في رصد أي تحركات مريبة، كما يساعد في التعرف على الفاعلين في حال وقوع السرقة.



6. استخدم أجهزة إنذار ضد السرقة: يمكن تركيب نظام إنذار ينبهك فور حدوث محاولة اقتحام، ما يمنحك فرصة للتصرف الفوري أو إبلاغ السلطات.



7. أغلق الباب بشكل جيد دائمًا: لا تكتفِ بإغلاق الباب مرة واحدة، بل احرص على تأكيد الإغلاق الكامل باستخدام أكثر من “تكة” أو قفل.



8. لا تترك المفاتيح في أماكن مكشوفة: تجنب نسيان مفاتيح البيت في أماكن عامة أو مفتوحة، كالمكاتب أو الورش، فذلك قد يسهل على الآخرين الوصول لمنزلك.



9. انتبه عند عمل نسخة للمفتاح: إذا احتجت لعمل نسخة إضافية، تأكد من التواجد أثناء تصنيعها، ولا تترك مفاتيحك لدى العامل أو الفني.



10. ركب كاميرا أمام باب الشقة: حتى وإن كان المبنى مزودًا بكاميرات، فإن وجود واحدة خاصة بك على بابك الشخصي يعد خط دفاع إضافي مهم.

باتباع هذه النصائح البسيطة والفعالة، يمكنك تقليل فرص التعرض للسرقة بشكل كبير، وتوفير بيئة أكثر أمنًا لك ولعائلتك.