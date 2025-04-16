قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الجامعات بجامعة كفر الشيخ.. صور

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية لطلبة الجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ باشتراك (12) جامعة حكومية وخاصة للإرتقاء بمستوى المعرفة والوعي الوطني لدى الشباب ، وتناولت الندوة إلقاء الضوء على التهديدات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ، وتقديم موضوعات توعوية أعدها نخبة من أعضاء هيئة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وأساتذة الجامعات ، لإيضاح الجهود التى تقوم بها الدولة وكافة مؤسساتها فى مختلف المجالات ، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن شارك فى تنفيذها طلبة الجامعات ، وأُختتمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم .

تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن

الشعب المصرى كان ولايزال حائط الصد ضد محاولات زعزعة الإستقرار

وألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أشار خلالها إلى الجهود المبذولة من القوات المسلحة للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ، مؤكداً أن الشعب المصرى كان ولايزال حائط الصد ضد محاولات زعزعة الإستقرار وأن قواتنا المسلحة الباسلة هى الحصن المنيع والدرع الواقي والحامي لشعب مصر العظيم .حضر الندوة محافظ كفر الشيخ ورؤساء ونواب الجامعات المشاركة بالندوة .