أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

تباينت أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، داخل سوق العبور لتجارة الجملة، وبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البلطي اليوم

وصل سعر السمك البلطي الكبير اليوم إلى ما يتراوح بين 76 و80 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 70 و74 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر السمك البلطى الصغير من 71 إلى 76 جنيه

وسجل السمك البلطي الأسواني، سعرا يتراوح من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، من 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك اليوم

ارتفع سعر السمك المكرونة الخليجي، ليتراوح من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر السمك المكرونة سويسي اليوم متراوحًا بين 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 80 إلي 140 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

وسجل سعر السُّبيط "الكاليماري" اليوم، ليتراوح بين 220 و360 جنيهًا.

وارتفع سعر الكابوريا اليوم، ليتراوح من 80 إلى 180 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك القاروص "لوت"، سجل من 150 إلى 350 جنيهًا.

ويلغ سعر كيلو سمك الوقار اليوم ليتراوح من 150 إلى 350 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو الدنيس، في الأسواق اليوم ما بين 90 و275 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البوري اليوم، من 190 إلى 230 جنيهًا.

وسجل سعر السمك البوري الأصغر حجمًا، من 90 لـ 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار المأكولات البحرية اليوم

وصل الجمبري الجامبو في الأسواق المصرية اليوم، سعرا يتراوح ما بين 600 و700 جنيه للكيلو.

فيما تراوح سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح ما بين 520 و580 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 400 و500 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الجمبري صغير الحجم، ما بين 180 و380 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار "الجمبري المجمد" في المحلات والأسواق اليوم، فثبت سعره ما بين 175 و475 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.