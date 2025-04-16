بعلم مصر والمموه .. احتفالات طلابية في كل مدارس دمياط

استضافت محافظة دمياط لجنة تقييم الفرق الإرشادية على مستوى الجمهورية على مدار يومين حافلين بالأنشطة والتقييمات المتميزة تحت رعاية كريمة من معالي الدكتور أيمــن شهابــي محافظ دمياط، واشراف ياســـر عمــارة وكيل وزارة التربية والتعليم.

و ترأست اللجنة أسماء محمود، مدير إدارة المرشدات بالإدارة العامة بوزارة التربية والتعليم، وعضوية كل من منال صالح أسماء رزق، عضوتي لجنة التقييم.

وشهد اليوم الأول من فعاليات التقييم زيارة لجنة التحكيم لمدرسة اللغات المتميزة بدمياط الجديدة، حيث تم تقييم مراكز شرائط الهوايات.

كما قامت اللجنة بتقييم فرقة مرشدات المرحلة الإعدادية بمدرسة معاذ القصبي التابعة لإدارة كفر البطيخ.

أما اليوم الثاني، فقد خصص لتقييم فرقة مرشدات مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة دمياط الجديدة، وبراعم مدرسة المستقبل المتميزة للغات التابعة لإدارة الزرقاء.

واختتمت فعاليات التقييم بباقة زهرات مدرسة طيبة المتميزة للغات بدمياط الجديدة.

وقد أشادت لجنة التقييم بالمستوى المتميز للمرشدات ومدى تمكنهن من تقديم نماذج رائدة وأعمال إرشادية مبتكرة تعكس جهودهن المتميزة.

جرى ذلك بحضور مديري الإدارات التعليمية المشاركة وموجه عام التربية الرياضية، الذين أثنوا على الجهود المبذولة للارتقاء بالحركة الإرشادية في محافظة دمياط.

يُذكر أن هذه الزيارة والتقييم تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير الحركة الإرشادية وتشجيع الفرق المتميزة على مستوى الجمهورية.

وأكد "وكيل الوزارة" على رعاية التلاميذ الموهوبين في الأنشطة التربوية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية، وتهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين مشددا على متابعة الحضور والغياب في كافة مدارس دمياط على مستوى الإدارات التعليمية العشرة في محافظة دمياط لحث الطلاب على الحضور