كلية العلاج الطبيعي بحلوان الأهلية تشارك بثلاثة أبحاث علمية

شارك طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان بثلاثة أبحاث علمية متميزة، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للبحث العلمي لطلبة كليات العلاج الطبيعي، والذي استضافته جامعة القاهرة بمركز المؤتمرات.

مشاركة الطلاب

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، أن مشاركة الطلاب في مثل هذه المؤتمرات تعكس جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية بالجامعة، وتؤكد التزامها بتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن دعم الجامعة للطلاب لا يقتصر فقط على الجانب الأكاديمي، بل يمتد إلى تحفيزهم على الابتكار والانخراط في المجتمع العلمي

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب والمشرف على القطاع الطبي بجامعة حلوان الأهلية، عن فخرها الشديد بالمستوى المشرف الذي ظهر به طلاب كلية العلاج الطبيعي، مؤكدة أن هذه المشاركة تمثل انعكاسًا حقيقيًا لجودة العملية التعليمية التي تنتهجها الجامعة، وتُعد دافعًا قويًا لاستمرار التميز.

دور الكلية فى البحث العلمي

وأضافت أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البحث العلمي لدى الطلاب، وتهيئة بيئة أكاديمية محفزة تمكنهم من الابتكار والمشاركة في المحافل العلمية الكبرى، مشيدة بجهود الطلاب وما قدموه من أبحاث علمية متقدمة تواكب التطورات الحديثة في مجال العلاج الطبيعي، وتعكس وعيًا بحثيًا متقدمًا ومهارات علمية واعدة.

وقد شهد المؤتمر تفاعلًا علميًا واسعًا، حيث قدم طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية أبحاثًا تناولت موضوعات بالغة الأهمية تمثل تطورًا نوعيًا في مجالات التشخيص والعلاج الطبيعي، من أبرزها: "ثورة الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض باركنسون وإدارته"، و"إعادة تأهيل اليد بمساعدة الروبوت لدى مرضى السكتة الدماغية"، بالإضافة إلى "تحسين إدارة الوذمة اللمفية لدى مرضى السرطان من خلال برنامج متكامل لإزالة الاحتقان"، و"ابتكارات العلاج الطبيعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

تكريم الطلاب

واختُتمت الفعاليات بتكريم الطلاب المشاركين، وتسليمهم شهادات تقدير تثمينًا لجهودهم المتميزة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، والتُقطت الصور التذكارية التي وثّقت هذه المشاركة الناجحة، التي تضاف إلى سجل إنجازات الجامعة في دعم طلابها وتمكينهم من التميز في مختلف المحافل العلمية.