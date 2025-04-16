رئيس جامعة حلوان يجتمع باتحاد الطلاب لوضع خارطة طريق جديدة للأنشطة

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، لقاءً موسعًا مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بهدف وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية تخرج من الطلاب وتُوجَّه إليهم، في إطار من المشاركة الفاعلة والتمكين الحقيقي.

جاء اللقاء تأكيدًا لحرص الجامعة على إشراك طلابها في صياغة وتخطيط وتنفيذ الفعاليات والأنشطة بأنفسهم، باعتبارهم شركاء حقيقيين في الحياة الجامعية، وأصحاب دور أصيل في بناء مجتمع جامعي نابض بالحيوية والانتماء.

اهمية الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور قنديل خلال اللقاء أن الأنشطة الطلابية لا تُعد مظهرًا ترفيهيًا فقط، بل هي مكون رئيسي في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والتواصلية، وهو ما تحرص عليه جامعة حلوان من خلال دعم اتحادات الطلاب ومنحهم المساحة الكاملة للإبداع والعمل

وظائف للطلاب

وأضاف أن الجامعة تتبنى مبدأ تشغيل الطلاب داخل الحرم الجامعي، في تنظيم الفعاليات الكبرى مثل حفلات التخرج، من خلال الاعتماد على قدرات الطلاب في التصميم، والإخراج، والموسيقى، والتصوير، وغير ذلك، بما يُحقق التكامل بين التخصصات الأكاديمية ويوفر تجربة عملية مميزة.

وشدد رئيس الجامعة على أن اتحاد الطلاب يمثل صوت الطلاب وضميرهم الحي، وأن قيادات الجامعة تضع ثقتها الكاملة في هذا الكيان الحيوي، الذي يترجم طموحات الطلاب إلى مبادرات حقيقية على أرض الواقع.

دور جامعة حلوان

وأوضح أن الجامعة تدعم كافة المقترحات التي تهدف لإخراج خطة الأنشطة بطريقة مبتكرة تُراعي احتياجات الطلاب وتُلبي طموحاتهم.

من جانبه، عبّر الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة "من أجل مصر"، عن فخره بما يقدمه اتحاد طلاب جامعة حلوان من أفكار وتنظيم، وأضاف أن اللقاء يعكس حالة من النضج والمسؤولية لدى طلاب الجامعة، الذين أصبحوا فاعلين في صنع القرار الطلابي وليسوا مجرد منفذين له.

وقد تم اللقاء بالتنسيق مع الطالب يوسف محمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، والطالبة إيمان أشرف، نائب رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء مجلس الاتحاد، حيث تمت مناقشة الخطوط العريضة لخطة الأنشطة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب آليات تنفيذ حفلات التخرج، وتوزيع المهام بين الكليات، بما يضمن تنظيمًا احترافيًا ومشاركة واسعة من الطلاب.