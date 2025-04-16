رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: إننا حافظنا على مواقفنا الثابتة والمبدئية، لا سيما تجاه القضية الفلسطينية، مضيفًا: "ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية، حيث أبقينا العراق بعيدا عن صراعات المنطقة، ومستعدون لأن نكون عنصر استقرار بالإقليم".

وأوضح "السوداني" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "أبقينا العراق بعيدًا عن صراعات المنطقة ومستعدون لأن نكون عنصر استقرار بالإقليم".

وتابع: "حافظنا على مواقفنا الثابتة والمبدئية لا سيما تجاه القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.