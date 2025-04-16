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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية

محمد شياع السوداني،
محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: إننا حافظنا على مواقفنا الثابتة والمبدئية، لا سيما تجاه القضية الفلسطينية، مضيفًا: "ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية، حيث أبقينا العراق بعيدا عن صراعات المنطقة، ومستعدون لأن نكون عنصر استقرار بالإقليم".

وأوضح "السوداني" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "أبقينا العراق بعيدًا عن صراعات المنطقة ومستعدون لأن نكون عنصر استقرار بالإقليم".

وتابع: "حافظنا على مواقفنا الثابتة والمبدئية لا سيما تجاه القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.

محمد شياع السوداني القضية الفلسطينية العراق القاهرة الاخبارية أحمد الشرع بغداد القمة العربية