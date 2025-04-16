التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بالشرقية

قررت نيابة ابو كبير اليوم التصريح بدفن جثة طالب بكلية الطب البشري لقي مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بناحية مزلقان المحلج، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزي.

مصرع طالب بكلية الطب البشري

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول "محمد بدر" 25 عاما طالب بكلية الطب البشري ومقيم بمركز الزقازيق جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بناحية مزلقان المحلج بمركز أبو كبير.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.