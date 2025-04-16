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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بن جفير: لا مبرر لإدخال مساعدات إلى غزة إلا بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين

بن جفير
بن جفير
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إنه لا مبرر لإدخال مساعدات إلى غزة إلا بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأضاف "جفير" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن وقف المساعدات عن غزة إحدى أهم وسائل الضغط على حماس وسأبذل كل ما في وسعي لإعادة المحتجزين.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه يجب القضاء على حماس وتدمير قدراتها، كما يجب قصف المواد الغذائية وتدمير المولدات لقطع الكهرباء عن قطاع غزة نهائيًا، موضحًا أن إيران تشكل خطرًا على إسرائيل والولايات المتحدة وعلى واشنطن أن تدرك ذلك.

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