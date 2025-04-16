وزير الخارجية الإيراني: حقنا في التخصيب النووي غير قابل للتفاوض

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن "تخصيب إيران مسألة حقيقية ومقبولة وصادقة، ونحن مستعدون لبناء الثقة بشأن المخاوف المحتملة، لكن جوهر التخصيب غير قابل للتفاوض".

تخصيب اليورانيوم

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "موقفنا وأفعالنا واضحان لن يحققوا "الولايات المتحدة" شيئًا بالضغط"، بحسب ما أوردته وكالة إرنا الإيرانية.

يأتي هذا في ظل جولة ثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها عُمان، والمقرر استئنافها في الأيام المقبلة.

رسالة المرشد إلى بوتين

وأعلن عراقجي أنه سينقل رسالة من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو قبل الجولة الثانية من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية يوم السبت المقبل.