محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير الكورنيش السياحي بعد 20 عاما من الإهمال.. صور

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش بورسعيد، الذي لم يشهد أي تطوير منذ قرابة 20 عامًا.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير الكورنيش السياحي

وشدد المحافظ، خلال جولته، على فتح الطرق المؤدية للكورنيش و الموازية له، وإزالة كافة التعديات والمخالفات التي تشوه المظهر الحضاري موجها بدراسة تنفيذ ممرات لعبور سيارات الاسعاف والمطافئ إلى الكورنيش في حال وقوع أي طارئ، ولافتا أن خطة تطوير الكورنيش السياحي ستجرى على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، وتبدأ المرحلة الثانية من أمام مجمع المطاعم وحتى نهاية الكورنيش.

وضع خطة زمنية محددة للانتهاء من أعمال التطوير

وأشار إلى أنه سينفذ تصميم موحد لكافة الكافتيريات بطول الشاطىء بما تشمله من توحيد الارتفاعات والأسطح العلوية، وتحديد مداخل ومخارج الكافتيريات، مع الالتزام بتنفيذ المسطحات الخضراء لاند سكيب على مسافات واحدة من الكافتيريات، موجها بوضع خطة زمنية محددة تضمن سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش السياحي في أقرب وقت.

وتشمل أعمال تطوير كورنيش بورسعيد أيضًا إقامة مقاعد و"برجولات" على أعلى مستوى، وترميم السور الحجري ووضع إضاءات مخفية، وترميم سلالم الشاطئ وإقامة أعمدة ديكورية، ورفع كفاءة دورات المياه و"الأدشاش" على أعلى مستوى، وأعمدة الإضاءة بطول الشاطىء من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإضافة مسار للجري وأجزاء ترفيهية، فضلا عن وضع تصور كامل لفرض النظام والأمان بشاطئ بورسعيد.

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