الزمالك يبحث عن تحقيق الانتصار الأول ببطولة كأس عاصمة مصر أمام سموحة

تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض، في تمام الرابعة من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "استاد برج العرب"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين، حصدها من 3 جولات تعادل في جولتين أمام الجونة بهدف لكل فريق، وأمام مودرن بدون أهداف، بينما هزم أمام بتروجيت بهدفين لهدف.

ترتيب سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر

وعلى الجانب الآخر يحتل سموحة قاع المجموعة الأولى بدون نقاط، بعد الهزيمة في الثلاث جولات أمام الجونة وبتروجيت ومودرن.

ويبحث الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول للزمالك، عن التتويج بجميع البطولات المشارك فيها هذا الموسم، كما أكد المدرب أكثر من مرة فى عدة مناسبات.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك علي تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ودراسة المنافس جيدا خوفا من مفاجآت بطولة كأس مصر، كما طالب المدير الفني اللاعبين بطى أحداث مباراة حرس الحدود بالدورى والتى حقق فيها الزمالك الفوز واقترب من صدارة ترتيب الدورى والمنافسة على اللقب.

وشهدت مواجهة حرس الحدود عدة عثرات، على اثرها قرر بيسيرو خوض تدريبات مكثفه شدد خلالها على أهمية الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب الذى لم يدخل قط خزائن النادى.

تدريبات خططية خاصة للاعبي نادي الزمالك

وشهدت التدريبات شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مباراة اليوم.

وخصص جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات خططية خاصة للاعبين، وتم التركيز على بعض الجمل والأفكار الفنية الخاصة بخطة اللعب.

كما أدي اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب فقرة أخرى بالكرة لتجهيزهم بدنيا بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وطالب بيسيرو لاعبيه بالتركيز وضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم بشكل أفضل في المباريات المقبلة، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة، كما شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها قبل تلك المواجهة.