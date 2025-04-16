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الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة شبه جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، 16 أبريل 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 31,043.5 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.17%، ليغلق عند مستوى 12,338.22 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 3,233.8 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 7,182.38 نقطة.

تراجع مؤشر EGX TR

وتراجع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 13,813.33 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.48% ليغلق عند 38,829.26 نقطة.

بينما ارتفع منفردا مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 8,981.31 نقطة.

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