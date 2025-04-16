هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة شبه جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، 16 أبريل 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 31,043.5 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.17%، ليغلق عند مستوى 12,338.22 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 3,233.8 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 7,182.38 نقطة.

تراجع مؤشر EGX TR

وتراجع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 13,813.33 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.48% ليغلق عند 38,829.26 نقطة.

بينما ارتفع منفردا مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 8,981.31 نقطة.