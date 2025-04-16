كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل في 8 خطوات

تجديد بطاقة الرقم القومي من الأمور المهمة والضرورية لكل المواطنين باختلاف درجاتهم الوظيفية، حيث أنها لابد وأن تكون سارية المدة لإتمام كل التعاملات الحياتية سواء بنكية أو حوالات أو للزواج وغيرها من الأمور الضرورية والتي لا غنى عنها

ولكن قد تكون هناك بعض العواقب أما البعض لتجديد بطاقة الرقم القومي لظروف المرض أو غيرها من الأمور التي تشكل عائقاً في التوجه للسجل المدني التابع لمحل السكن أو الأحوال المدنية بالعباسية للتجديد في الموعد المقرر قانونا، لذلك قررت ''البوابة نيوز'' شرح الخطوات لتجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل.

في البداية نجحت وزارة الداخلية في إيجاد طرق للتسهيل على المواطنين لاستخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين في عدة خطوات بسيطة للغاية.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

1- في البداية يجب على المواطن الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنا: https://moi.gov.eg/



2- تسجيل بيانات الدخول وتتم تلك الخطوة بإنشاء حساب جديد على موقع وزارة الداخلية ويتم التفعيل خلال ساعة واحدة على الأكثر.

3- الخطوة الثالثة تتم عن طريق الدخول للموقع بالحساب الجديد واختيار قسم الأحوال المدنية.

4- بعد ذلك الانتقال لخدمات إلكترونية ثم اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي.

5- الاطلاع وقراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الضغط على بدء الخدمة.

6- الدخول بعد ذلك على البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة والتي تكون بيانات شخصية خاصة بمستخرج بطاقة الرقم القومي.

7- بعد الانتهاء يتم تحديد العنوان الذي ترغب في استلام بطاقة الرقم القومي منه.

8- الخطوة الأخيرة تتمثل في الضغط على تسجيل الطلب.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

بطبيعة الحال هناك شروط لاستخراج بطاقة الرقم القومي وهي كالتالي:

أولها أن يكون المواطن أو المواطنة مصري، وأن يكون قد مضت أكثر من 7 سنوات على إصدار البطاقة السابقة، لأنه في هذه الحالة لا يمكن تجديدها إلكترونيًا ويجب التوجه لأقرب فرع للأحوال المدنية.

وثانيا يجب أن يكون لك بيان ميلاد مسجل على الحاسب الحكومي.

رسوم تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

تكلفة تجديد البطاقة اون لاين هي مبلغ 175 جنيهًا (غير شاملة التوصيل والضرائب)، على أن تستغرق عملية الإصدار نحو 7 أيام عمل.

كما يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المولات التجارية الكبرى في مصر، مثل: سيتي ستارز وجنينة مول بمدينة نصر، مول العرب ومول مصر بـ 6 أكتوبر، سيتي سنتر ألماظة ومكسيم مول بالتجمع الخامس، كارفور الإسكندرية، مول طنطا ومول العروبة بمدينة طنطا، سيتي سنتر مول مدينة الغردقة ''كارفور الغردقة''، جولف سيتي مول العبور.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي الورقية

الفورية من السيارة النموذجية: 800 جنيه (تسليم فوري).

VIP إكسبريس: 515 جنيهًا (تسليم خلال 30 دقيقة).

فئة خاصة: 175 جنيهًا (تسليم خلال 24 ساعة).

العاجلة: 125 جنيهًا (تسليم بعد 3 أيام).

العادية: 50 جنيهًا (تسليم بعد 15 يومًا).